Ubisoft und Massive Entertainment haben jetzt erklärt, dass "Avatar: Frontiers of Pandora" nicht für Switch 2 erscheinen wird. Die Hintergründe für diese Entscheidung nannten sie gleichzeitig auch.

So sagen Game Design Lead Amandine Lauer und Director Aoife O'Friel ganz klar, dass die Switch 2 eine potente Konsole sei. Allerdings ist unklar, ob "Avatar: Frontiers of Pandora" darauf überhaupt vernünftig laufen könne. Wie wir aber spätestens seit der Switch-Version von "The Witcher 3: Wild Hunt" wissen, müssen derartige Aussagen nicht unbedingt bis in alle Ewigkeit gelten.

Abseits davon ist der Dezember für Spieler von "Avatar: Frontiers of Pandora" ein vollgepackter Monat. So erschien bereits am 5. Dezember das kostenlose Third-Person-Update für das Action-Adventure. Am 19. Dezember folgt die kostenpflichtige "From the Ashes"-Erweiterung.

"Avatar: Frontiers of Pandora" ist seit 7. Dezember 2023 für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich.