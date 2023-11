Entwickler Massive Entertainment präsentiert einen neuen Trailer zu "Avatar: Frontiers of Pandora". Dieser ist vor allem für PS5-Besitzer höchst interessant.

Hier widmet man sich nämlich über eine Minute lang den Features der PS5-Fassung von "Avatar: Frontiers of Pandora", wie etwa dem 3D-Audio oder dem haptischen Feedback des DualSense-Controllers. Passende Gameplay- und Render-Sequenzen runden die Erklärungen ab.

Nach den Events des ersten Avatar-Films begibst du dich in "Avatar: Frontiers of Pandora" auf eine Reise über die Westgrenze und schliesst dich anderen Na'vi-Stämmen an, um Pandora vor den gewaltigen Streitkräften der RDA zu schützen. Das Spiel wurde in Zusammenarbeit mit Disney und James Camerons Produktionsfirma Lightstorm Entertainment entwickelt und ist ein Action-Adventure aus der Egoperspektive mit einer offenen Spielwelt.

"Avatar: Frontiers of Pandora" erscheint am 7. Dezember für PS5, Xbox Series X und den PC.