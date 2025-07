Update für Avatar: Frontiers of Pandora in Aussicht

Ubisoft wird am 5. Dezember ein wichtiges Update für "Avatar: Frontiers of Pandora" veröffentlichen. Der Termin ist nicht zufällig gewählt, denn am 19. Dezember, also nur zwei Wochen später, kommt der dritte Film namens "Avatar: Fire and Ash" in die Kinos.

Besagtes Update für "Avatar: Frontiers of Pandora" wird sowohl eine Third-Person-Perspektive als auch einen New-Game-Plus-Modus ergänzen. Ein Trailer stimmt uns jetzt schonmal mit ausgesprochen bunten Bildern darauf ein. Ausserdem werden darin die konzeptionellen Ideen dahinter von den Entwicklern erklärt.

Nach den Ereignissen des ersten Avatar-Films begibst du dich in "Avatar: Frontiers of Pandora" auf eine Reise über die Westgrenze und schliesst dich anderen Na'vi-Stämmen an, um Pandora vor den gewaltigen Streitkräften der RDA zu schützen. Das Spiel wurde in Zusammenarbeit mit Disney und James Camerons Produktionsfirma Lightstorm Entertainment entwickelt und ist ein Action-Adventure aus der Egoperspektive mit einer offenen Spielwelt.

"Avatar: Frontiers of Pandora" ist seit 7. Dezember 2023 für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich.