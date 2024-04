Weiteres Update für Avatar: Frontiers of Pandora

Ubisoft hat Update 3.2 für "Avatar: Frontiers of Pandora" veröffentlicht. Gleichzeitig wird auch verraten, was sich damit ändert.

Durch Update 3.2 für "Avatar: Frontiers of Pandora" werden jetzt auhc 40 fps unterstützt. Zudem gibt es von nun an eine Schnellreisefunktion zur Forschungsstation Alpha und diverse Fehler wurden korrigiert. Wer sich für sämtliche Details interessiert, wird an dieser Stelle fündig.

Nach den Events des ersten Avatar-Films begibst du dich in "Avatar: Frontiers of Pandora" auf eine Reise über die Westgrenze und schliesst dich anderen Na'vi-Stämmen an, um Pandora vor den gewaltigen Streitkräften der RDA zu schützen. Das Spiel wurde in Zusammenarbeit mit Disney und James Camerons Produktionsfirma Lightstorm Entertainment entwickelt und ist ein Action-Adventure aus der Egoperspektive mit einer offenen Spielwelt.

"Avatar: Frontiers of Pandora" ist seit 7. Dezember 2023 für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich.