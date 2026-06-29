Avatar Legends: The Fighting Game: DLC-Charaktere des Year 1 Pass vorgestellt

Publisher und Entwickler Gameplay Group sowie Publisher PM Studios haben die DLC-Charaktere des Year 1 Pass von "Avatar Legends: The Fighting Game" vorgestellt. Diese wurden von einem sehenswerten Pre-Order Trailer garniert.

Demnach können wir uns im ersten Jahr auf insgesamt fünf DLC-Charaktere für "Avatar Legends: The Fighting Game" freuen. Bereits bestätigt wurden in diesem Zusammenhang Bolin, Ty Lee, Lin Beifong und Uncle Iroh. Der fünfte wird durch eine zeitlich begrenzte Community-Abstimmung ermittelt. Dabei werden Amon, Kuriva, Bumi, Asami und Tenzin zur Auswahl stehen.

Einen neuen Pre-Order Trailer zu "Avatar Legends: The Fighting Game" gibt es schon jetzt zu sehen. Dieser gefällt mit flotten In-Game-Sequenzen, die ordentlich Lust auf das Prügelspiel machen.

Erst in der vorletzten Woche war neues Gameplay aus "Avatar Legends: The Fighting Game" veröffentlicht worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Avatar Legends: The Fighting Game" erscheint am 23. Juli für PS5, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC.