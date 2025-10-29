Avatar Legends: The Fighting Game: Geschlossener Alpha-Test kommt

Die Gameplay Group hat einen geschlossenen Alpha-Test für "Avatar Legends: The Fighting Game" in Aussicht gestellt. Erste inhaltliche Informationen dazu gab es auch.

Demnach werden wir im geschlossenen Alpha-Test zu "Avatar Legends: The Fighting Game" die Auswahl aus vier Charakteren haben. Dabei handelt es sich um Aang, Korra, Katara und Zuko. Wann genau es aber soweit sein wird, steht bisher leider noch nicht fest.

Schon jetzt bekommen wir aber einen Trailer zu der geschlossenen Alpha von "Avatar Legends: The Fighting Game" gezeigt. Darin gibt es unter anderem flotte Gameplaysequenzen zu sehen.

"Avatar Legends: The Fighting Game" war erst Mitte Oktober angekündigt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Avatar Legends: The Fighting Game" erscheint im Sommer 2026 für PS4, PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.