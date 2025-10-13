Avatar Legends: The Fighting Game vorgestellt

Die Gameplay Group hat das Beat'em-Up "Avatar Legends: The Fighting Game" angekündigt. Einen flotten Trailer dazu zeigt man ebenfalls.

Hier wird uns "Avatar Legends: The Fighting Game" fast eine Minute lang in bewegten Bildern vorgestellt. Dabei bekommen wir hauptsächlich flotte Gameplaysequenzen aus dem Prügler gezeigt, die Lust auf mehr machen.

Konzeptionell verbindet "Avatar Legends: The Fighting Game" eine klassische Prügelspielmechanik mit der Kunst der Elementbändigung: Der 2D-Titel setzt auf handgezeichnete Animationen, welche den Stil der Originalserie bewahren, und legt gleichzeitig besonderen Wert auf flüssige Bewegungen und eine präzise Steuerung.

Zum Start stehen in "Avatar Legends: The Fighting Game" zwölf spielbare Charaktere zur Verfügung, weitere folgen im Rahmen eines Season-Modells. Unterstützende Charaktere beeinflussen dabei den Kampfstil und eröffnen zusätzliche Spezialangriffe. Das sogenannte Flow-System betont zudem dynamische Bewegung und Rhythmus im Gefecht. Neben einer Einzelspieler-Kampagne mit eigener Handlung bietet das Spiel auch Combo-Herausforderungen, eine Galerie sowie Cross-Play und einen stabilen Online-Code für faire Duelle weltweit.

"Avatar Legends: The Fighting Game" erscheint im Sommer 2026 für PS4, PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.