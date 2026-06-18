Avatar Legends: The Fighting Game: Frisches Gameplay

Publisher und Entwickler Gameplay Group sowie Publisher PM Studios haben neue Gameplay-Impressionen aus "Avatar Legends: The Fighting Game" veröffentlicht. Diese wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier werden uns mehr als zweieinhalb Minuten lang frische spielerische Einblicke in "Avatar Legends: The Fighting Game" geboten. Dabei gibt es ein Duell zwischen Azula und Korra zu sehen. Schön zu beobachten sind dabei etwa auch die kleinen und fein herausgearbeiteten Details im Hintergrund.

Anfang des Monats war der Release von "Avatar Legends: The Fighting Game" nach hinten verschoben worden. Ausserdem wurde ein geschlossene Beta für Juli in Aussicht gestellt. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Avatar Legends: The Fighting Game" erscheint am 23. Juli für PS5, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC.