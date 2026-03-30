Avatar Legends: The Fighting Game hat einen Termin

Die Gameplay Group und PM Studios haben einen Termin für "Avatar Legends: The Fighting Game" verkündet. Demnach ist es im Juli soweit.

So wird "Avatar Legends: The Fighting Game" ab 2. Juli erhältlich sein. Als Plattformen gibt man PS5, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC an. Das bedeutet offenbar, dass die ursprünglich ebenfalls genannte PS4-Version mittlerweile gestrichen wurde. Unterschiede zwischen den einzelnen Fassungen scheinen nicht zu bestehen.

Schon jetzt gibt es einen neuen Pre-Order Trailer zu "Avatar Legends: The Fighting Game" zu sehen. Dieser stellt uns fast eineinhalb Minuten lang hauptschlich die zentralen Features des Prügelspiels vor.

"Avatar Legends: The Fighting Game" war im Oktober 2025 vorgestellt worden.