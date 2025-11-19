Avatar Legends: The Fighting Game: Kurzweiliger Übersichtstrailer

Die Gameplay Group hat einen neuen Übersichtstrailer zu "Avatar Legends: The Fighting Game" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier werden uns nämlich die einzelnen Support Charaktere von "Avatar Legends: The Fighting Game" über eine Minute lang in kurzweiligen Sequenzen vorgestellt. Dazu passendes Gameplay gibt es in diesem Kontext ebenfalls zu sehen.

Vom 5. bis 7. Dezember findet bekanntlich eine geschlossene Alpha zu "Avatar Legends: The Fighting Game" statt. Dies war bereits im Oktober offiziell angekündigt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema mit vielen ergänzenden Informationen könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Avatar Legends: The Fighting Game" erscheint im Sommer 2026 für PS4, PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.