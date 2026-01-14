Avatar Legends: The Fighting Game: Frischer Gameplay-Trailer

Die Gameplay Group hat einen neuen Gameplay-Trailer zu "Avatar Legends: The Fighting Game" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns über zwei Minuten lang das sogenannte Chi Gauge aus "Avatar Legends: The Fighting Game" in bewegten Bildern vorgestellt. Dabei handelt es sich um eine spirituelle Energie, die Bewegungsfähigkeiten, Verteidigungsmanöver und Flow-Stance-Bewegungen ermöglicht und sich mit der Zeit regeneriert.

Bereits im November hatte uns ein Trailer die Support Charaktere von "Avatar Legends: The Fighting Game" gezeigt. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Avatar Legends: The Fighting Game" erscheint im Sommer für PS4, PS5, Xbox Series X, Switch und den PC.