Avatar Legends: The Fighting Game: Flotter Charakter-Trailer

Publisher und Entwickler Gameplay Group sowie Publisher PM Studios haben einen weiteren Charakter-Trailer zu "Avatar Legends: The Fighting Game" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns Sokka aus "Avatar Legends: The Fighting Game" über eine Minute lang näher vorgestellt. Dies geschieht hauptsächlich mit flotten Gameplaysequenzen.

Sokka aus "Avatar Legends: The Fighting Game" war einst dazu bestimmt, aus der Masse herauszustechen. Bekannt für seinen beissenden Sarkasmus und seine Liebe zu köstlichem Fleisch, ist Sokka nämlich im Kern ein mutiger und einfallsreicher Stratege, der beweist, dass Kreativität ebenso mächtig ist wie das Bändigen.

Ursprünglich damit betraut, sein Dorf in Abwesenheit seines Vaters zu verteidigen, entwickelte sich Sokka von einem Bändigungsskeptiker zu einem brillanten Anführer, welcher eine entscheidende Rolle im Krieg gegen die Feuernation spielte. Von der Konstruktion fortschrittlicher Kriegsballons bis zur Organisation einer gewagten Gefängnisbefreiung – er wird von einer starken Loyalität gegenüber seinen Lieben angetrieben. Er verlässt sich dabei auf seine Begabung im Umgang mit Bumerang und Schwert sowie auf seinen scharfen Verstand, um sich in einer herausfordernden Welt zurechtzufinden, und entdeckt schliesslich sein eigenes Schicksal als Erfinder und Schwertkämpfer von Weltklasse.

"Avatar Legends: The Fighting Game" erscheint am 2. Juli für PS5, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC.