Avatar Legends: The Fighting Game: Umfangreicher Trailer

Publisher und Entwickler Gameplay Group sowie Publisher PM Studios haben einen frischen Trailer zu "Avatar Legends: The Fighting Game" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier wird uns nämlich über sechs Minuten lang ein ausführlicher Developer Overview zu Sokka aus "Avatar Legends: The Fighting Game" geboten. Wir lernen in diesem Zusammenhang etwa dessen einzelne Moves kennen. Die Support Charaktere (Suki, Master Piandao und Princess Yue) werden ebenfalls vorgestellt.

Einen Charakter-Trailer zu Sokka aus "Avatar Legends: The Fighting Game" bekamen wir schon letzte Woche gezeigt. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Avatar Legends: The Fighting Game" erscheint am 2. Juli für PS5, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC.