Avatar Legends: The Fighting Game: Packender Trailer

Publisher und Entwickler Gameplay Group sowie Publisher PM Studios haben einen weiteren Trailer zu "Avatar Legends: The Fighting Game" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier wird uns nämlich Azula aus "Avatar Legends: The Fighting Game" knapp zwei Minuten lang mit einer kurzweiligen Mischung aus Gameplay und Zwischensequenzen näher vorgestellt. Ihre zerfallende Psyche und ihre Dualität werden allgemein als ihre grössten Stärke bezeichnet – von Gelassenheit und Präzision bis hin zu sanfter Verrücktheit ist alles vertreten. Im Gegensatz zu einem gewissen verbannten Prinzen gibt sie sich dabei mit nichts weniger als Perfektion zufrieden.

Vor knapp zwei Wochen war ein ausführlicher Developer Overview zu Sokka aus "Avatar Legends: The Fighting Game" veröffentlicht worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Avatar Legends: The Fighting Game" erscheint am 2. Juli für PS5, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC.