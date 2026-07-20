Avatar Legends: The Fighting Game: Frischer Trailer

Publisher und Entwickler Gameplay Group sowie Publisher PM Studios haben einen neuen Trailer zu "Avatar Legends: The Fighting Game" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier wird uns nämlich Zaheer aus "Avatar Legends: The Fighting Game" fast zwei Minuten lang näher vorgestellt. Bei ihm handelt es sich um einen Meister des Luftbändigens, welcher verheerende Luftbändigungs-Kombinationen geschickt einsetzt, um seinen Gegnern den Atem zu rauben. Eine Kostprobe davon gibt es jetzt in bewegten Bildern zu sehen.

Bereits im Juni waren die DLC-Charaktere des Year 1 Pass von "Avatar Legends: The Fighting Game" enthüllt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Avatar Legends: The Fighting Game" erscheint am 23. Juli für PS5, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC.