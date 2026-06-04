Avatar Legends: The Fighting Game verschoben

Publisher und Entwickler Gameplay Group sowie Publisher PM Studios haben den Release von "Avatar Legends: The Fighting Game" nach hinten verschoben. Eigentlich sollte das Prügelspiel ab 2. Juli erhältlich sein.

Neuer Releasetermin für "Avatar Legends: The Fighting Game" ist der 23. Juli. Als Begründung für die Verzögerung gibt man zusätzlich benötigten Feinschliff an. Zudem will man Inhalte, die ursprünglich nicht geplant waren, jetzt unbedingt doch noch implementieren.

Gleichzeitig wurde eine geschlossene Beta für "Avatar Legends: The Fighting Game" in Aussicht gestellt. Diese findet vom 2. bis 5. Juli statt. Teilnahmeberechtigt sind alle Spieler, die den Titel auf PS5, Xbox Series X oder dem PC vorbestellt haben.

Erst am Montag konnten wir uns über frisches Material aus "Avatar Legends: The Fighting Game" freuen. Damals wurde uns nämlich ein umfangreicher Developer Overview zu Azula gezeigt. Unsere Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Avatar Legends: The Fighting Game" ist für PS5, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC in Entwicklung.