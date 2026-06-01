Avatar Legends: The Fighting Game: Detaillierter Developer Overview

Publisher und Entwickler Gameplay Group sowie Publisher PM Studios haben einen umfangreichen Developer Overview zu "Avatar Legends: The Fighting Game" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier wird uns nämlich Azula aus "Avatar Legends: The Fighting Game" über fünf Minuten lang detailliert vorgestellt. So bringt man uns etwa ihre Hintergrundgeschichte näher und zeigt ihre zentralen Moves. Erklärungen der Entwickler zu den einzelnen Aspekten gibt es obendrauf.

In der vergangenen Woche war Azula aus "Avatar Legends: The Fighting Game" bereits mit einem Trailer enthüllt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Avatar Legends: The Fighting Game" erscheint am 2. Juli für PS5, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC.