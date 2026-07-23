Avatar Legends: The Fighting Game für Xbox verschoben

Publisher und Entwickler Gameplay Group sowie Publisher PM Studios haben die Xbox-Version von "Avatar Legends: The Fighting Game" in letzter Minute verschoben. Einen Grund dafür erfahren wir auch und ein neuer Termin steht ebenfalls schon fest.

Demnach verschiebt sich die Xbox-Fassung von "Avatar Legends: The Fighting Game" auf den 3. September. Als Begründung dafür werden unvorhergesehene Umstände bei einer Backend-Funktion des Prüglers angegeben. Die anderen Versionen sind von diesem Problem nicht betroffen.

Erst am Montag war ein neuer Trailer zu "Avatar Legends: The Fighting Game" veröffentlicht worden, in dem man uns Zaheer genauer vorstellte. Unsere Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Avatar Legends: The Fighting Game" erscheint heute für PS5, Switch, Switch 2 und den PC.