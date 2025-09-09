Die FRITZ!Box 4690 ist da

Das Topmodell der 4er-FRITZ!Box-Reihe unterstützt Wi-Fi 7 sowie Wi-Fi 6 und erreicht als Dualband-Gerät drahtlos bis zu 6.9 GBit/s. Ein 10-Gigabit-WAN-Port sowie ein 10 GBit/s-LAN und drei 2.5 GBit/s LAN-Ports ermöglichen das maximale Tempo auch per Kabel. Eine DECT-Basis für Telefonie und Smart-Home-Anwendungen sowie ein USB-Port ergänzen die Ausstattung.

Alle gewohnten Komfortfunktionen der FRITZ!-Familie, wie WLAN Mesh, VPN, WLAN-Gastzugang und Firewall sind ebenfalls mit an Bord. Die FRITZ!Box 4690 ist ab sofort für CHF 289 (UVP) im Handel erhältlich.

Mit einem Modem verbinden und lossurfen

Sobald die FRITZ!Box 4690 an einem Glasfaser-, DSL- oder Kabelmodem beziehungsweise an einem Router angeschlossen wird, verteilt sie die verfügbare Internet-Bandbreite mit Wi-Fi 7 und hohen Gigabitgeschwindigkeiten in jedem Zuhause. Dazu muss die FRITZ!Box nur per LAN-Kabel verbunden werden und lässt sich über die FRITZ!Box-Benutzeroberfläche oder die MyFRITZ!App blitzschnell einrichten. Dank der DECT-Basis lassen sich diverse Smart-Home-Geräte verbinden und über das FRITZ!OS oder die FRITZ!App Smart Home bequem steuern.

Für latenzfreies Gaming und ein performantes Home Office

Mit je einem 10-Gigabit-Anschluss für WAN und LAN sowie drei 2.5-Gigabit-LAN-Anschlüssen steht latenzfreiem Gaming ohne hohen Ping und Anwendungen mit Virtual Reality nichts mehr im Weg. Dank des USB-3.0-Anschlusses lässt sich der Netzwerkspeicher der FRITZ!Box bequem erweitern und auch ein Drucker oder Scanner direkt ins Heimnetz integrieren. Mit einer starken VPN-Performance via WireGuard und einer Top-Routingperformance für viele datenintensive Anwendungen wie Gaming oder gleichzeitige Video-Calls ist die FRITZ!Box 4690 der perfekte Partner für alle, die das maximale Surferlebnis suchen.

Die Highlights im Überblick

WLAN-Router, ideal für den Anschluss an ein Glasfasermodem

WLAN Mesh, 4x4 auf 5 GHz und 2.4 GHz, Wi-Fi 7/Wi-Fi 6

WLAN-Geschwindigkeit: 5 GHz: bis zu 5'760 MBit/s (Wi-Fi 7); 2.4 GHz: bis zu 1'200 MBit/s (Wi-Fi 6)

1x 10-GBit-WAN sowie 1x 10-GBit-LAN für Gaming, Streaming und Surfen mit Höchstleistung

3x 2,5-GBit-LAN

1x USB-3.0-Anschluss für Drucker und Netzwerkspeicher (NAS)

DECT-Basis für bis zu sechs Telefone und verschiedene Smart-Home-Szenarien

Die kostenlosen Apps MyFRITZ!App, FRITZ!App WLAN, FRITZ!App Smart Home erweitern den Funktionsumfang und Komfort FRITZ!OS: mit Kindersicherung, Mediaserver, FRITZ!NAS, WLAN-Gastzugang, VPN mit WireGuard, MyFRITZ! u.v.m. Verfügbar ab sofort zum Preis von CHF 289 (UVP)