AVM auf der MWC

Als europäischer Hersteller kennt AVM die Anforderungen der verschiedenen Breitbandnetze und bietet mit den FRITZ!Box-Modellen Produkte, die sich sowohl netzseitig als auch von den Endkunden leicht einsetzen lassen und höchste Leistung bringen. Ob direkt an der Glasfaser, am Glasfasermodem oder für 5G, Provider können ihren Kunden über die neuen FRITZ!Box-Modelle 5690 XGS, FRITZ!Box 4690 und FRITZ!Box 6860 5G ultraschnelles Internet liefern. Die hochwertige Ausstattung mit starkem WLAN, schnellem VPN, vielseitigen Smart-Home-Funktionen und Telefonie bringt Anwendern Komfort für viele Anwendungen zuhause wie Surfen, Gaming, Videokonferenzen.

AVM präsentiert in Barcelona auch neue WLAN-Mesh-Lösungen wie das FRITZ!Mesh Set 4200, das an jedem Internetmodem läuft und eine satte WLAN-Reichweite bietet. Mit dabei sind auch die beiden neuen Wi-Fi-7-Repeater, FRITZ!Repeater 1700 und FRITZ!Repeater 2700, die mühelos mit FRITZ!Box oder einem anderen Router zusammenarbeiten, um das Internet in jede Ecke von Haus und Wohnung zu bringen.

RITZ!Box-Modelle für 10G-Glasfasertempo: Direkt am Anschluss oder am Glasfasermodem

Die neue FRITZ!Box 5690 XGS ist für den XGS-PON-Standard ausgelegt, der ein Tempo von bis zu 10 GBit/s über Glasfaser möglich macht. Mit leistungsfähigem Wi-Fi 7, einem 10-GBit/s-WAN/LAN-Port und der vollen von FRITZ!Box bekannten Ausstattung für Telefonie, Smart Home und Vernetzung ist sie das Glasfaser-Gateway für alle digitalen Anwendungen zu Hause. Wer bereits ein Glasfasermodem verbaut hat, holt sich mit der neuen FRITZ!Box 4690 einen hoch performanten WLAN-Router ins Haus. Er verfügt sowohl über eine erstklassige 10-GBit/s-WAN als auch 10-GBit/s-LAN-Schnittstelle sowie über drei 1-GBit/s-LAN-Ports und High-End Wi-Fi 7 für die optimale Verteilung. Auch die FRITZ!Box 4690 lässt mit den bekannten Funktionen wie VPN, Smart Home, Telefonie, Kindersicherung, Firewall keine Wünsche in modernen Haushalten offen.

5G-Geschwindigkeit für zu Hause und unterwegs

Die in der Schweiz voraussichtlich noch in Q1 erhältliche FRITZ!Box 6860 5G bietet schnelles Mobilfunkinternet mit WLAN-Hotspot und Telefoniefunktion. Das Gerät kann sowohl in Innenräumen als auch im Aussenbereich genutzt werden und überzeugt mit moderner 5G-Technologie und robustem Design. Es unterstützt 5G (NSA, SA) und LTE und erreicht Datenübertragungsraten von bis zu 1,3 Gigabit pro Sekunde. Zudem kann sie mit leistungsstarkem WLAN Mesh nach dem Wi-Fi-6-Standard die Daten im Haus verteilen und bietet eine DECT-Basisstation für Telefonie und Smart-Home-Anwendungen. Durch ihr kompaktes Gehäuse und der Versorgung mit Strom und Daten via Power-over-Ethernet (PoE) ist eine flexible Platzierung möglich. Im Verbund mit einer anderen FRITZ!Box lässt sich die FRITZ!Box 6860 5G auch als Fallback-Lösung für instabile Festnetzverbindungen einsetzen.

Reichweitenstark: Neue FRITZ!Repeater für Wi-Fi 7

In Barcelona präsentiert AVM mit dem FRITZ!Repeater 1700 und dem FRITZ!Repeater 2700 zwei neue Modelle, die den WLAN-Standard Wi-Fi 7 unterstützen. Ob verwinkelte Wohnung oder mehrere Etagen, die Mesh Repeater vergrössern je nach Bedarf im Handumdrehen die WLAN-Reichweite für Surfvergnügen in jedem Raum. Die FRITZ!Repeater, als Teil eines leistungsstarken Mesh-Systems, ermöglichen eine stabile Internetverbindung mit Verbesserungen bei Latenz, Geschwindigkeit und Durchsatz. Sie sind flexibel einsetzbar und kompatibel mit Routern anderer Hersteller. Die kostenlose FRITZ!App WLAN unterstützt dabei, die optimale Position zu finden.

WLAN-Komplettpaket: Neues FRITZ!Mesh Set 4200

AVM erweitert sein WLAN-Mesh-Portfolio um das neue, reichweitenstarke FRITZ!Mesh Set 4200. Das neue Mesh-Wi-Fi-Set enthält den bewährten FRITZ!Repeater 3000 AX nach Wi-Fi 6 und wird als Zweier- und Dreier-Pack verfügbar sein. Die FRITZ!Mesh Sets sind universell einsetzbar und können an einer FRITZ!Box, einem anderen Router oder direkt am Glasfasermodem angeschlossen werden. Sie bieten ein flexibel skalierbares Mesh-System für starkes WLAN sowie typische FRITZ!-Funktionen wie Gastzugang, Zeitschaltung oder Kindersicherung. Die Einrichtung verläuft in wenigen Schritten über die kostenlose MyFRITZ!App.