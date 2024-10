Zwei weitere FRITZ!Box-Modelle

Nach dem neuen Premiummodell FRITZ!Box 5690 Pro bringt AVM nun auch das neue DSL-Topmodell FRITZ!Box 7690 und ein neues Mitglied der 4er-FRITZ!Box-Reihe auf den Schweizer Markt.

In allen DSL-Netzen einsetzbar, unterstützt die FRITZ!Box 7690 Wi-Fi 7 und sorgt über 2.5 und 1 Gbit/s schnelle LAN-Anschlüsse sowie USB für maximale Anschlussvielfalt. Das Produkt unterstützt zudem die Standards Zigbee, DECT ULE und zukünftig auch Matter, was die Integration vieler Geräte anderer Hersteller ins Smart Home ermöglicht.

Mit der neuen FRITZ!Box 4050 erweitert AVM sein Portfolio um einen kompakten, effizienten WLAN-Router mit vollem FRITZ!-Komfort. In Verbindung mit bestehenden Provider-Modems optimiert sie mit Wi-Fi 6 und der innovativen Mesh-Technologie von AVM die WLAN-Verbindung für eine Vielzahl mobiler Geräte im digitalen Zuhause. Die FRITZ!Box 4050 unterstützt ebenfalls DECT, wodurch sie als Basisstation für Telefonie und Smart-Home-Anwendungen dient. Die neuen Produkte von AVM sind ab sofort im Schweizer Handel zum empfohlenen Preis von 329 CHF respektive 139 CHF (UVP) erhältlich.

FRITZ!Box 7690: Für den Performance-Schub am DSL-Anschluss

Die FRITZ!Box 7690 ist ein rundherum neu konzipiertes Produkt, bringt mehr Leistung an Ihren DSL-Anschluss als je zuvor und setzt dabei neue Massstäbe in Sachen Geschwindigkeit, Performance sowie Vielseitigkeit. Die FRITZ!Box 7690 ist in allen DSL-Netzen einsetzbar und erreicht Bandbreiten von bis zu 300 Mbit/s am Anschluss. Zudem unterstützt sie die neue WLAN-Generation Wi-Fi 7 bei 5 und 2.4 GHz und funkt dank der 4x4-Ausstattung über acht Antennen. Für ultraschnelles Surfen, Streaming und Gaming erzielt die FRITZ!Box 7690 so allein drahtlos ein WLAN-Tempo von bis zu 7.2 Gbit/s, was eine verdoppelte Leistung gegenüber dem Vorgängermodell darstellt.

Auch für die kabelgebundene Vernetzung hat das neue Modell einiges zu bieten: Zwei 2.5-Gbit/s-LAN-Ports, von denen einer auch als WAN-Schnittstelle zum Beispiel für den Anschluss an ein Provider-Modem genutzt werden kann, sowie zwei 1 Gbit/s schnelle LAN-Buchsen sorgen für eine schnelle und zuverlässige Verbindung zu anderen Geräten im Netzwerk. Die leistungsstarke Hardware mit Mehrkernprozessor ermöglicht obendrein die beschleunigte Verarbeitung der Datenpakete, was die Effizienz und die Reaktionsgeschwindigkeit der FRITZ!Box 7690 erheblich verbessert. Durch die grosse Speicherkapazität ist der Router optimal für zukünftige Funktionsupdates gerüstet.

In puncto VPN-Performance hat die FRITZ!Box 7690 ebenfalls einiges zu bieten. Mit WireGuard erreicht sie eine sechsfache Steigerung im Vergleich zum Vorgänger, während bei IPsec rund drei Mal schnellere VPN-Verbindungen erzielt werden können.

Im Smart Home haben die Anwender mit der FRITZ!Box 7690 mehr Möglichkeiten. Das neue DSL-Modell unterstützt die smarten FRITZ!DECT-Produkte und zusätzlich Zigbee, sodass sich viele Smart-Home-Geräte anderer Hersteller, etwa LED-Lampen, integrieren lassen. Ausserdem ist die FRITZ!Box 7690 für einen zukünftigen Einsatz des neuen Standards Matter vorbereitet.

Die von FRITZ!Box bekannten weitreichenden Telefoniefunktionen mit Rufweiterleitungen und Anrufbeantwortern sowie das FRITZ!OS mit Firewall, Kindersicherung, WLAN-Gastzugang uvm. lassen am DSL-Anschluss keine Wünsche offen. Dieser Leistungsumfang macht die FRITZ!Box 7690 zur idealen Wahl für Privatanwender und kleine Büros oder Filialen, die auf sichere und zuverlässige Verbindungen angewiesen sind.

Die leistungsstarke Hardware-Plattform liefert in vielen Bereichen spürbare Leistungsverbesserungen im Vergleich zum Vorgängermodell, auch bezüglich des Stromverbrauchs! Dieser sinkt bei der FRITZ!Box 7690 um mehr als 10 Prozent gegenüber der FRITZ!Box 7590 AX.

Die neue FRITZ!Box 7690 ist ab sofort zum empfohlenen Preis von 329 CHF (UVP) im Handel erhältlich.

FRITZ!Box 4050: Für optimiertes WLAN an jedem Anschluss

Die FRITZ!Box 4050 lässt sich mühelos an ein vorhandenes Provider-Modem anschliessen und ermöglicht es Anwendern, alle FRITZ!-Vorteile in ihrem Zuhause zu nutzen. Ausgestattet mit Wi-Fi 6 und der innovativen Mesh-Technologie von AVM, sind WLAN-Datenraten von bis zu 3 Gbit/s möglich. Die neue FRITZ!Box 4050 funkt als Dualband-Gerät auf 2,4 sowie 5 GHz und optimiert die WLAN-Verbindung für eine Vielzahl mobiler Geräte der aktuellen Wi-Fi-6-Generation.

Als neues Modell der 4er-FRITZ!Box-Reihe unterstützt die FRITZ!Box 4050 auch DECT, wodurch sie als Basisstation für Telefonie dient. Darüber hinaus lässt sich über den Fon-Anschluss ein analoges Telefon betreiben. Nutzer können ausserdem ihre Smart-Home-Geräte von FRITZ! oder anderen Herstellern über den DECT-ULE-Standard mit dem WLAN-Router verbinden.

Neben einer USB-2.0-Buchse verfügt die FRITZ!Box 4050 über einen Gigabit-WAN-Anschluss und drei weitere Gigabit-LAN-Ports, über die verschiedene Geräte wie Speichermedien, Drucker, Smart-TVs oder Spielkonsolen ins Heimnetz integriert werden können. Zu den weiteren Ausstattungsmerkmalen gehören die für die FRITZ!Box typischen Funktionen wie eine umfassende Kindersicherung, ein Mediaserver für Bilder, Musik und Videos, ein WLAN-Gastzugang, VPN mit WireGuard sowie der Fernzugriff per MyFRITZ!.

Die FRITZ!Box 4050 ist ab sofort für 139 CHF (UVP) im Handel verfügbar.