Avowed auf 2025 verschoben

Was schon gestern als Gerücht die Runde machte, wurde nun offiziell bestätigt: Der Release von "Avowed" wird auf das kommende Jahr verschoben. Als neuer Termin wurde der 18. Februar 2025 festgelegt.

Die Nachricht wurde im Vorfeld bereits von Journalist Tom Warren von TheVerge verbreitet, worüber wir an dieser Stelle berichteten. Da Entwicklerstudio Obsidian Entertainment zuvor optimistisch war, das für 2024 angestrebte Ziel zu erreichen, wird angenommen, dass es sich bei der Verschiebung um eine Entscheidung durch Microsoft handelt, etwa, weil der Herbst und Winter bereits mit anderen First Party Games vollgepackt ist. Es passt also ins Bild, dass uns Xbox bei der Meldung zur Verschiebung diese Titel ins Gedächtnis ruft.