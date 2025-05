Obsidian Entertainment hat die Roadmap für "Avowed" vorgestellt. Bereits jetzt verfügbar sind etwa der neue Arachnophobia-Mode sowie die Unterstützung von Maus und Tastatur auf Xbox.

Schon im Sommer erhält "Avowed" demnach ein Update mit verbesserten Koch- und Crafting-Optionen, individuellen Kartenmarkierungen sowie erweiterten Fähigkeiten und Verhaltensweisen für NPCs. Ergänzt wird dies durch frische aktive und passive Fertigkeiten sowie einzigartige Waffen und Rüstungen.

Für den Herbst ist ein weiteres umfangreicheres Update geplant. Es führt unter anderem einen "New Game Plus"-Modus ein, der es uns erlaubt, unsere Charakterentwicklung in einem neuen Spieldurchlauf beizubehalten. Dazu gesellen sich ein Fotomodus, eine neue Waffengattung, zusätzliche Charaktervorlagen sowie erweiterte "Godlike"-Einstellungen zur Anpassung der Spielfigur. Sämtliche bisher bekannte Details zu dem Thema können wir an dieser Stelle nachlesen.

"Avowed" erweitert das "Pillars of Eternity"-Franchise um ein Abenteuer aus der Ego-Perspektive. Betrete die Living Lands, schlage dich durch die Wildnis voller ungewöhnlicher Flora und Fauna, entgehe hungrigen indigenen Echsen und wähle aus einer stattlichen Anzahl an Waffen und Zaubern deinen persönlichen Kampfstil.

"Avowed" erschien am 18. Februar für Xbox Series X und den PC.