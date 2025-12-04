Avowed: Update verspätet sich

Obsidian Entertainment gibt bekannt, dass sich der Release des eigentlich für Herbst geplanten Updates für "Avowed" nach hinten verschiebt. Dies hat allerdings nicht nur seine schlechten Seiten, zumal auch ein neuer Termin dafür genannt wird.

Besagtes Update für "Avowed" wird nun nämlich erst am 18. Februar 2026 veröffentlicht, also pünktlich zum ersten Geburtstag des Action-Rollenspiels. Die zusätzliche Zeit will Obsidian dafür nutzen, um abseits des ohnehin dafür geplanten Foto- und New-Game-Plus-Modus weitere Features zu ergänzen. Damit kommt dann das bisher grösste Update für den Titel auf uns zu.

Schon im Mai hatte Obsidian Entertainment die Roadmap für "Avowed" vorgestellt. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Avowed" erschien am 18. Februar für Xbox Series X und den PC.