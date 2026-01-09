Avowed auch für PS5

Publisher Xbox Game Studios und Entwickler Obsidian Entertainment haben eine PS5-Portierung von "Avowed" in Aussicht gestellt. Sie wird im Februar verfügbar sein.

Demnach ist "Avowed" ab 17. Februar auch für die aktuellste Sony-Konsole erhältlich. Da zu technischen oder inhaltlichen Unterschieden nichts gesagt wird, rechnen wir mit einer originalgetreuen Portierung.

Simultan erscheint auf sämtlichen Plattformen das Anniversary Update für "Avowed". Dieses wird neue Funktionen wie etwa New Game Plus, einen Fotomodus, einen neuen Waffentyp, veränderte Erscheinungsbilder in der Welt, frische Charaktervorlagen und weitere Presets für das Godlike Feature ergänzen.

"Avowed" ist seit 18. Februar 2025 für Xbox Series X und den PC erhältlich.