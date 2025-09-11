Awaken: Astral Blade kommt für weitere Konsolen

Publisher ESDigital Games und Entwicklerstudio Dark Pigeon Games geben bekannt, dass "Awaken: Astral Blade" auch für Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen wird. Bisher ist der 2D-Sidescroller für PlayStation 5 und PC verfügbar. Einen frischen Trailer gibt es selbstredend auch:

Über Awaken: Astral Blade

"Das bionische Mädchen Tania wird von ihrem Schöpfer, Dr. Herveus, beauftragt, ein vermisstes Untersuchungsteam im Regenwald der Horace-Inseln zu suchen und zu retten, wo die mysteriöse Karpas-Energie die einheimischen Tiere und Pflanzen in aggressive Mutanten verwandelt.

Fantastische und spannende Kämpfe

Töte deine Feinde mit einer Vielzahl von Combos: von den schnellsten bis zu den langsamsten. Pariere gegnerische Angriffe, um dir einen Vorteil zu verschaffen, nutze die Fähigkeit „Schnelle Erholung“, um wieder in den Kampf zu kommen, und stürze dich in die Gegner, während sie angreifen, um die Welt um dich herum zu verlangsamen und Schadensimmunität zu erlangen. Combos und Skills helfen dir ausserdem dabei, Horden von Gegnern zu durchbrechen und Bosse zu besiegen.

Anpassungen und Upgrades

Sammle geheimnisvollen Äther und nutze ihn zu deinem eigenen Vorteil. Verbessere Tanias Kampffähigkeiten und Stärke oder gib ihn für verschiedene Skills aus, die in unterschiedlichen Situationen nützlich sind. Wie wäre es, wenn du deine Waffen aufrüstest oder etwas Äther gegen nützliche Gegenstände eintauschst? Du hast die Wahl.

Eine neue Art zu spielen

Verschwende deine Zeit nicht auf Reisen. Die Karte ist so gestaltet, dass du beim Erkunden Zeit sparst. Solltest du Probleme im Kampf haben, kannst du den Schwierigkeitsgrad herabsetzen und einige nützliche Buffs erhalten. Tania findet immer fröhliche Worte für dich, selbst in deinen dunkelsten Stunden. Denn das ist nicht nur ihre Geschichte, sondern auch deine."

Die Unterüberschriften liegen auf Englisch vor und wurden für diese Meldung übersetzt.