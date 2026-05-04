Axe Cop auch für Konsole

Publisher Electric Airship und Entwickler Red Triangle Games haben "Axe Cop" auch für die Konsolenwelt in Aussicht gestellt. Einen Trailer zu den Portierungen hatte man auch parat.

Demnach ist "Axe Cop" schon ab heute auch für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und Switch erhältlich. Inhaltliche oder technische Unterschiede zwischen den einzelnen Versionen scheinen offenbar nicht zu bestehen. Eine Switch-2-Portierung des Rollenspiels mit ordentlich Pixelcharme ist wohl nicht angedacht.

Einen neuen Trailer zu den Konsolenfassungen von "Axe Cop" bekommen wir schon jetzt zu sehen. Darin gibt es eine Minute lang unter anderem bewegte Bilder von der Story und der Spielwelt zu sehen.

"Axe Cop" erschien bereits am 26. November 2020 für den PC.