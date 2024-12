Weitere Details zu Ayaneo 3 gezeigt

Ayaneo hat in einem Live-Stream mehr Details zu seinem nächsten Windows Gaming Handheld gezeigt. Eine bemerkenswerte Neuerung zu dem Ayaneo 3 benannten Gerät sind die "Magic Module" Controller, die flott für unterschiedliche Konfigurationen umgedreht oder ausgetauscht werden können. Diese magischen Module könnt ihr euch in dem Video zum Live-Stream ab 04:28 anschauen. Für weitere technische Details zu dem Handheld und in welchen Versionen es verfügbar sein wird, lohnt es sich, das ganze Video anzuschauen:

Das neue Feature des Ayaneo 3 wurde bei der Ankündigung im November nur angeteast. Interessant an den 'magischen Modulen' ist, dass auch unterschiedliche Konstellationen des Thumbsticks und D-Pads vorhanden sind. Dass sich die Module umdrehen lassen, ermöglicht beispielsweise das Thumbstick weiter oben oder unten zu positionieren. Auf diese Weise lässt sich die Steuerung flexibel passend zum jeweiligen Spiel und nach den eigenen Wünschen anpassen.