Ayasa: Shadow of Silence angekündigt

Aya Games kündigt "Ayasa: Shadow of Silence" an. Einen ersten Teaser-Trailer dazu bekommen wir auch gezeigt.

Hier werden wir über eineinhalb Minuten lang auf "Ayasa: Shadow of Silence" eingestimmt. Dabei gibt es einige atmosphärische Sequenzen zu sehen.

Bei "Ayasa: Shadow of Silence" handelt es sich um ein düsteres Plattformspiel, in dem Licht und Schatten zentrale Elemente des Gameplays sind. Wir durchqueren darin sechs mystische Länder - Glaube, Hoffnung, Liebe, Gier, Gleichgültigkeit und Verrat - die Teil der sogenannten "Umgekehrten Welt" sind, einst ein Symbol für Harmonie zwischen Gut und Böse. Als das Gleichgewicht durch eine böse Macht zerstört wird, liegt es an der Protagonistin Ayasa, das verbliebene Licht zu finden und die Ordnung wiederherzustellen.

"Ayasa: Shadow of Silence" erscheint im Laufe des nächsten Jahres für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.