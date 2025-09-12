Ayasa: Shadows of Silence in diesem Monat für den PC

Entwickler Aya Games hat einen Releasetermin für die PC-Fassung von "Ayasa: Shadows of Silence" verkündet. Demnach ist es sogar noch in diesem Monat soweit.

Konkret ist "Ayasa: Shadows of Silence" ab 25. September für den PC erhältlich. Ein neuer Release Date Trailer begleitet die freudige Nachricht. Darin stimmt man uns über eineinhalb Minuten lang hauptsächlich mt düsteren In-Game-Sequenzen auf den Horror-Plattformer ein.

Für Konsoleros gibt es ebenfalls gute Neuigkeiten, denn "Ayasa: Shadows of Silence" wird momentan auch für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und Switch umgesetzt. Die Portierungen sollen schon bald verfügbar sein.

"Ayasa: Shadows of Silence" war im Mai angekündigt worden.