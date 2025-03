Aztecs: The Last Sun erscheint 2025

"Aztecs: The Last Sun" wird im Lauf der zweiten Jahreshälfte 2025 auf PC erscheinen und setzt auf klassische Städtebau-Tugenden, ergänzt diese jedoch um moderne Mechaniken. Stelle dich den Herausforderungen, die als Anführer einer der grossen geschichtlichen Zivilisationen auf dich warten und erbaue den Stadtstaat Tenochtitlan, das Wahrzeichen einer der definierenden mesoamerikanischen Gesellschaften.

Städtebau vermischt sich mit Management, wenn du dich um die Bedürfnisse der Bevölkerung kümmerst, versuchst, den Einfluss von Religion zu vergrössern und ein Vermächtnis zu hinterlassen, an das sich andere Völker über Generationen hinweg erinnern werden. Das Altertum erweckt in einer stimmungsvollen Kulisse zum Leben, wenn du die Stadtentwicklung planst, in Kultur investierst oder Produktionsketten errichtest und ausbaust. Bist du bereit, dir deinen Platz in der Geschichte zu sichern und dir die Gunst der aztekischen Götter zu sichern?

"Zu einer Zeit, in der klassischer Städtebau sein Comeback feiert, freuen wir uns sehr über die Zusammenarbeit mit Play2Chill. Aztecs bleibt dem klassischen Fundament des Genres treu, ergänzt dieses aber um moderne Zugänglichkeit, ohne Spieltiefe oder Herausforderung dafür zu opfern. Die Vision und Qualität, die das Projekt auszeichnen, haben uns überzeugt und wir sind sehr glücklich, Play2Chill auf dieser Reise zu begleiten."

Stefan Berger, Head of Business Development und Sales bei Toplitz Productions