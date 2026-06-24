Entwickler Inti Creates hat "Azure Striker Gunvolt Trilogy Enhanced" auch für Switch 2 in Aussicht gestellt. Einen Releasetermin für die Portierung gibt es auch schon.

Demnach wird "Azure Striker Gunvolt Trilogy Enhanced" ab 22. Oktober auch für Nintendos aktuellste Hybridkonsole erhältlich sein. Neben technischen Verbesserungen bei Auflösung und Bildrate können wir uns auch auf den neuen Story-Modus namens "Azure Striker Gunvolt GX" freuen. Für Besitzer der Switch-Fassung besteht eine kostenpflichtige Upgrade-Möglichkeit.

Einen Trailer zur Nintendo Switch 2 Edition von "Azure Striker Gunvolt Trilogy Enhanced" bekommen wir schon jetzt gezeigt. Darin stellt man fast drei Minuten lang die zentralen Features der Umsetzung vor und zeigt passende In-Game-Sequenzen dazu.

"Azure Striker Gunvolt Trilogy Enhanced" ist bereits seit 24. Juli 2025 für PS5, Switch und den PC verfügbar.