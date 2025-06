Baby Steps kommt im September

Im Rahmen des gestrigen State of Play wurde auch ein Erscheinungstermin für "Baby Steps" verkündet. Demnach ist es im September soweit.

So erscheint "Baby Steps" am 8. September für PS5 und den PC. Einen neuen Release Date Trailer gibt es ebenfalls zu sehen. Er bietet neue Einblicke in den Titel.

In "Baby Steps" spielen wir Nate, einen arbeitslosen Taugenichts, welcher zu nichts zu gebrauchen ist, bis er eines Tages eine Fähigkeit entdeckt, von der er nie wusste, dass er sie besitzt. Er kann nämlich einen Fuss vor den anderen setzen. Erforsche Schritt für Schritt eine Welt im Nebel. Durchwandere in dem physikbasierten Spiel von den Köpfen hinter "Ape Out" und "Getting Over It" die ruhigen Berge, indem du jeden Schritt selbst setzt. Geniesse die Aussicht, verliebe dich in die Pflanzenwelt und versuche, Sinn in einem vergeudeten Leben zu finden.

"Baby Steps" war im Juni 2023 angekündigt worden.