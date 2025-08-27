Baby Steps verschoben

In quasi allerletzter Minute hat Devolver Digital den Release von "Baby Steps" nach hinten verschoben. Aber keine Angst, am Releasemonat wird sich nichts ändern.

Demnach wird "Baby Steps" nun erst am 23. September erscheinen. Eigentlich sollte es schon am 8. September soweit sein. An den anvisierten Plattformen hat sich aber nichts geändert, denn der Titel wird immer noch für PS5 und den PC erhältlich sein.

Zu den Gründen für die Releaseverschiebung von "Baby Steps" sagt Devolver Digital leider nichts, weshalb wir hier nur spekulieren können. Da es sich letztlich nur um etwas mehr als zwei Wochen handelt, ist davon auszugehen, dass noch ein schwerwiegender Bug gefunden wurde oder es Probleme beim Zertifizierungsprozess gibt.

"Baby Steps" war im Juni 2023 angekündigt worden.