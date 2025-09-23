Baby Steps im Release-Trailer

Heute haben die Entwickler Gabe Cuzzillo, Maxi Boch und Bennett Foddy zusammen mit Publisher Devolver Digital "Baby Steps" auf die Welt losgelassen. Es ist an der Zeit, einen Schritt in ein neues Abenteuer zu wagen.

"Baby Steps" erscheint heute für PC und PlayStation 5 und erzählt die Geschichte von Nate, einem arbeitslosen Versager-Sohn ohne Perspektive – bis er eines Tages eine Fähigkeit entdeckt, von der er nie wusste, dass er sie besitzt: einen Fuss vor den anderen zu setzen. Doch für unseren ungewöhnlichen Helden ist es leichter gesagt als getan, aufrecht zu laufen.