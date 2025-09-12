Back to the Dawn für weitere Plattformen

Clouded Leopard Entertainment wird "Back to the Dawn" in Zusammenarbeit mit Spiral Up Games und Entwickler Metal Head Games für weitere Plattformen veröffentlichen. Erste Informationen dazu hat man schon jetzt verraten.

Demnach wird "Back to the Dawn" auch für PS5, Switch und Switch 2 umgesetzt. Als Releasefenster für die Portierungen gibt man das nächste Jahr an. Einen Ankündigungstrailer bekommen wir dagegen schon jetzt gezeigt. Dieser zeigt fast eineinhalb Minuten lang Gameplay und die zentralen Wesenszüge des Rollenspiels über einen Gefängnisausbruch.

Erste inhaltliche Informationen zu den kommenden Versionen von "Back to the Dawn" gibt es auch bereits. So verspricht man eine erweiterte Lokalisierung dafür.

"Back to the Dawn" startete bereits am 3. November 2023 auf dem PC in den Early Access. Die Vollversion erschien dann am 18. Juli für Xbox One, Xbox Series X und den PC.