Back to the Dawn im Oktober auch für PS5

Die beiden Publisher Clouded Leopard Entertainment und Spiral Up Games sowie der Entwickler Metal Head Games haben einen Releasetermin für die PS5-Umsetzung von "Back to the Dawn" verkündet. Demnach ist es im Oktober soweit.

Konkret wird "Back to the Dawn" am 22. Oktober auch für Sonys aktuellste Konsole veröffentlicht. Inhaltliche oder technische Unterschiede zu den anderen Versionen scheinen offenbar nicht zu bestehen.

Einen neuen Release Date Trailer zur kommenden PS5-Portierung von "Back to the Dawn" bekommen wir dagegen schon jetzt aufgetischt. Dieser zeigt unter anderem fast zwei Minuten lang mit einem trockenen augenzwinkernden Humor, wie der Alltag in einem Gefängnis aussehen kann.

"Back to the Dawn" startete bereits am 3. November 2023 auf dem PC in den Early Access. Die Vollversion erschien dann am 18. Juli 2025 für Xbox One, Xbox Series X und den PC. Switch und Switch 2 folgten am 5. März.