Back to the Dawn: Termin für Switch & Switch 2 steht fest

Clouded Leopard Entertainment hat einen Releasetermin für die beiden Switch-Fassungen von "Back to the Dawn" verkündet. Demnach sind diese im März nächsten Jahres erhältlich.

Konkret ist "Back to the Dawn" ab 5. März 2026 auch für Switch und Switch 2 erhältlich. Über inhaltliche Unterschiede wird nichts gesagt, aber es ist davon auszugehen, dass der Titel auf der aktuelleren Switch-Generation auch sauberer läuft bzw. zumindest kürzere Ladezeiten bietet.

Ein neuer Release Date Trailer begleitet die freudige Nachricht. Diese stimmt uns fast zwei Minuten lang auf das Spiel ein.

Leider keine Neuigkeiten gibt es dagegen zur ebenfalls seit September angekündigten PS5-Umsetzung von "Back to the Dawn". Diese soll bisher lediglich im nächsten Jahr erscheinen.

"Back to the Dawn" startete bereits am 3. November 2023 auf dem PC in den Early Access. Die Vollversion erschien dann am 18. Juli für Xbox One, Xbox Series X und den PC.