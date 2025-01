Firenut Games kündigt Backrooms Level X an

Der Solo-Entwickler José Manuel Conesa Hermández und Publisher Firenut Games kündigen "Backrooms Level X" an. Noch ohne Release-Termin doch laut GamePress für 2025 angesetzt, soll das narrative Survival-Horrorspiel letztendlich für die Plattformen PlayStation, Xbox, PC und Nintendo Switch erscheinen. Hier gibt es den gruseligen Trailer und eine Beschreibung des Projektes.

Über Backrooms Level X

"An einem Ort in Albuquerque, New Mexico, USA, ereignete sich am 27. Oktober 1986 ein ungewöhnlicher Unfall. Alles wurde auf einer VHS-Kassette aufgezeichnet.

Betreten Sie die unheimliche Welt von Backrooms Level X, einem Ego-Horrorspiel, das Sie in ein endloses Labyrinth aus trostlosen und surrealen Räumen eintauchen lässt. Nach einem verrückten Unfall sind Sie in den Hinterzimmern gefangen, einem Ort, an dem Logik und Realität verschwinden. Erforschen Sie endlose Korridore mit gelbem Teppich, leere Räume und Bereiche mit flackerndem Licht, während Sie versuchen, einen Ausweg zu finden. Aber Vorsicht: Sie sind nicht allein. Mysteriöse Wesen lauern in den Schatten, und jedes Geräusch könnte das letzte sein, das Sie hören.

Merkmale:

Immersive Erkundung: Navigiere durch eine immersive Umgebung mit einzigartigem Leveldesign. Entdecken Sie versteckte Geheimnisse und eine fesselnde Geschichte, die Sie in die Handlung hineinzieht.

Atmosphärischer Horror: Tauchen Sie ein in eine beklemmende Atmosphäre mit fesselnden Soundeffekten und eindringlicher Grafik, die Sie nicht mehr loslässt.

Herausforderungen und Rätsel: Lösen Sie Rätsel und stellen Sie sich Herausforderungen, die Ihren Verstand auf die Probe stellen, während Sie versuchen, aus den Hinterzimmern zu entkommen.

Abwechslungsreiche Umgebungen: Backrooms Level X besteht aus über 13 Levels, die es zu erkunden gilt. Entdecken Sie die Feinheiten der Geschichte und der Feinde, so dass jeder Durchgang eine neue und spannende Erfahrung ist.

Trotzige Bosse: Schaffe es unbeschadet aus den riesigen Endgegnern heraus. Während der Erkundung werden wir gigantischen Bossen begegnen, die wir mit unserem Verstand besiegen müssen.

Hast du das Zeug dazu, in den Hinterzimmern zu überleben? Der einzige Ausweg ist, dich deinen Ängsten zu stellen und die Wahrheit hinter diesem schrecklichen Ort zu entdecken. Lade Backrooms Level X herunter und beginne deine Reise ins Unbekannte!"