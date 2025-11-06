Bad Brain Game Studios geschlossen

NetEase Games schliesst mit den Bad Brain Game Studios einen weiteren Entwickler. Ein offizielles Statement zu dem Thema liegt bereits vor.

Demnach machen die Bad Brain Game Studios am 17. November die Pforten dicht. Das Statement von Kopf Sean Crooks zu dem Thema liest sich folgendermassen:

"Trotz unserer fortwährenden Bemühungen, einen neuen Partner für das Projekt zu finden, hat sich bislang noch kein Weg nach vorne abgezeichnet. Wir sind NetEase Games zutiefst dankbar für ihre Unterstützung und dafür, dass sie uns die Möglichkeit gegeben haben, alle möglichen Optionen zu prüfen. Unser Team hat alles in dieses Projekt gesteckt und jeden Tag mit Leidenschaft, Fantasie und handwerklichem Geschick kreative und technische Grenzen überschritten. Was wir gemeinsam erreicht haben, ist ein bleibender Beweis für das aussergewöhnliche Talent dieses Teams. Die begeisterte Resonanz, die unser Projekt erhalten hat, ist ein direktes Spiegelbild dieser Kreativität und dieses Engagements. Auch wenn das Ergebnis vielleicht nicht ganz unseren Erwartungen entspricht, habe ich mit eigenen Augen gesehen, dass es uns gelungen ist, Spieler und Kollegen zu erreichen, die an das geglaubt haben, was wir aufgebaut haben. An alle, die das Spiel unterstützt, uns ermutigt und unsere Vision gefördert haben – vielen Dank. Auch nach Abschluss dieses Kapitels stehen das Spiel und das zugrunde liegende geistige Eigentum weiterhin zum Verkauf oder für Partnerschaften zur Verfügung, und wir bzw. NetEase sind offen für Gespräche mit Publishern oder Studios, die Potenzial in der Weiterentwicklung sehen. Wir glauben fest an das, was geschaffen wurde, und würden uns freuen, wenn diese Welt ihren Weg zu den Spielern finden würde."

Die Bad Brain Game Studios wurden im Jahr 2023 gegründet und werkelten aktuell an einem Action-Adventure mit dem Arnbeitstitel "The Midnight Rider".