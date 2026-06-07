Das neue britische Studio Milktooth hat sein narratives Abenteuer "Bad Magpie" angekündigt, das nächstes Jahr für Xbox Series X|S und PC erscheinen soll. Spielt eine Elster, die auf eine chaotische Mission geht und Schmuckstücke sammelt, nachdem sie von ihrem Schwarm verlassen wurde, in der Hoffnung, die Zuneigung eines gefallenen Sterns zu gewinnen. Erkundet eine kleine, dicht gefüllte, nicht-lineare offene Welt voller Dinge, die ihr anpicken, stehlen, kombinieren und mit denen ihr herumspielen könnt.

Milktooth ist ein unabhängiges Spielestudio, das von Künstler Catherine Unger (Tangle Tower, Gibbon: Beyond the Trees), Designer Daisy Fernandez (Card Shark, As Dusk Falls) und Entwickler George Batchelor (Bird Alone, South of the Circle) mit Unterstützung von WINGS und dem UK Games Fund gegründet wurde.

"Wir können es kaum erwarten, Bad Magpie mit der Welt zu teilen. "Wir sind ein kleines Team, das ein absurdes narratives Open-World-Sandbox-Spiel macht. Wir haben es uns selbst zuzuschreiben."

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