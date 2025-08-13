September-Termin für Baki Hanma: Blood Arena

Purple Play und Purple Tree haben einen Erscheinungstermin für "Baki Hanma: Blood Arena" verkündet. Demnach müssen wir uns diesbezüglich noch bis September gedulden.

Konkret ist "Baki Hanma: Blood Arena" ab 11. September für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC erhältlich. Einen neuen Release Date Trailer zeigt man schon jetzt. Dieser bietet mehr als eine Minute lang überwiegend flotte In-Game-Sequenzen.

Bei "Baki Hanma: Blood Arena" handelt es sich um ein 2D-Actionspiel, das auf dem gleichnamigen Netflix-Anime basiert und inhaltlich temporeiche Kämpfe im Stil von "Super Punch-Out!!" bietet. Wir steuern darin einen unerschütterlichen Kämpfer, der in Arenen von düsteren Untergrundclubs bis zu prunkvollen Turnierbühnen antritt. Nicht nur Genrefans sollten dabei auf ihre Kosten kommen.