Baladins bald auch für Konsole

Publisher Armor Games Studios und Entwickler Seed by Seed haben einen Releasetermin für die Konsolenfassungen von "Baladins" verkündet. So müssen wir uns diesbezüglich gar nicht mehr lange gedulden.

Demnach wird "Baladins" ab 20. Februar auch für PS4, PS5 und Switch erhältlich sein. Über technische oder inhaltliche Unterschiede zwischen den einzelnen Versionen ist nicht bekannt. Zudem ist noch unklar, ob der Titel eventuell noch für Xbox Series X erscheinen wird.

Die Konsolenfassungen von "Baladins" waren bereits im Dezember 2023 in Aussicht gestellt worden. Damals hatte man einen ersten Trailer dazu gezeigt,

"Baladins" erschien schon am 15. Mai 2024 für den PC.