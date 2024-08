Friends of Jimbo-Update für Balatro verfügbar

Publisher Playstack weist darauf hin, dass das sogenannte "Friends of Jimbo"-Update für "Balatro" erschienen ist. Ein Trailer verrät uns, was es damit auf sich hat.

Besagtes "Friends of Jimbo"-Update für "Balatro" erlaubt es uns nämlich, die König, Damen und Buben in dem Spiel in einen verdienten Kurzurlaub zu schicken, indem wir die durch Auftritte von prominenten Persönlichkeiten aus anderen Videospielreihen ersetzen. Im Angebot sind dabei etwa "The Witcher", "Vampire Survivors", "Dave the Diver" oder "Among Us".

Bei "Balatro" handelt es sich um einen Deckbuilder, in dem wir illegale Poker-Blätter spielen, bahnbrechende Joker entdecken und wahnsinnige Kombos auslösen, die unser Adrenalin hochjagen. Wir kombinieren zulässige Pokerblätter mit einzigartigen Jokerkarten, um verschiedene Synergien und Builds zu erschaffen.

"Balatro" ist seit 20. Februar für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC erhältlich.