Balatro: Zweites Friends of Jimbo Pack verfügbar

Entwickler LocalThunk hat das zweite Friends of Jimbo Pack für "Balatro" veröffentlicht. Einen Trailer dazu hat man ebenfalls im Gepäck.

Hier werden wir über eineinhalb Minuten lang auf das zweite Friends of Jimbo Pack für "Balatro" eingestimmt. Diesmal bietet uns dieses Gastauftritte von "The Binding of Isaac", "Slay the Spire", "Cyberpunk 2077" und "Stardew Valley". Mal sehen, was den Entwicklern als nächstes so einfällt.

Bei "Balatro" handelt es sich um einen Deckbuilder, in dem wir illegale Poker-Blätter spielen, bahnbrechende Joker entdecken und wahnsinnige Kombos auslösen, die unser Adrenalin hochjagen. Wir kombinieren zulässige Pokerblätter mit einzigartigen Jokerkarten, um verschiedene Synergien und Builds zu erschaffen.

"Balatro" ist mittlerweile für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, iOS, Android und den PC erhältlich.