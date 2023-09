Alternatives Ende in Baldur's Gate 3

Auch über einen Monat nach dem Release von dessen PC-Fassung, gibt es fast täglich frische und interessante Informationen zu "Baldur's Gate 3". Jetzt wurde etwa ein alternatives Ende gesichtet, zu dem es sogar ein Video gibt. Vor Spoilern wird in diesem Kontext ausdrücklich gewarnt.

Besagtes Ende flimmert in "Baldur's Gate 3" über den Bildschirm, wenn man mehrmals im Spiel falsche Entscheidungen bezüglich der Netherstones trifft. Vor allem der dritte Akt ist hier der zentrale Entscheidungspunkt. Was dann passiert, seht ihr im eben erwähnten Video. Spieler werden manchmal also auch für ihre Kreativität bestraft, wobei das in diesem Fall wohl eher mit einem charmanten Augenzwinkern gesehen werden sollte.

Gestern erst hatten wir erfahren, dass Erweiterungen für "Baldur's Gate 3" nun doch im Bereich des Möglichen sind. Der Director hat diesbezüglich nämlich Hoffnungen geweckt.

"Baldur's Gate 3" ist seit 3. August für den PC erhältlich und erschien am 6. September auch für PS5. Die inzwischen bestätigte Portierung für Xbox Series X folgt noch in diesem Jahr.