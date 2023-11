Baldur's Gate 3: Abgedrehter Speedrun

Dem YouTuber Weedmoder verdanken wir einen abgedrehten Speedrun zu "Baldur's Gate 3". Lasst euch das zugehörige Video nicht entgehen.

Hier wird "Baldur's Gate 3" nämlich in Person eines Bären (!) in Angriff genommen. Die Zeit ist auch imposant, denn es werden nur 50 Minuten und 30 Sekunden für einen Durchgang benötigt. Beeindruckend sind dabei auch die einzelnen Tricks und Kniffe, mit denen die auffallend kurze Zeit am Ende erreicht wurde.

"Baldur's Gate 3" ist seit 3. August für den PC erhältlich und erschien am 6. September auch für PS5. Die inzwischen bestätigte Portierung für Xbox Series X folgt noch in diesem Jahr.