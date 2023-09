Baldur's Gate 3 bekommt vielleicht doch DLCs

Eigentlich wollten die Larian Studios keinerlei Erweiterungen oder DLCs für "Baldur's Gate 3" veröffentlichen. Es könnte jedoch sein, dass sich diese Ansicht inzwischen geändert hat.

So sagte Director Swen Vincke von den Larian Studios jetzt in einem Interview, dass Erweiterungen für "Baldur's Gate 3" eventuell doch möglich seien. Die Entwicklung sei zwar generell sehr schwierig, aber eben nicht unmöglich. Ausserdem müssten besagte DLCs ja nicht zwangsläufig an das Ende gepackt werden. Vielmehr gibt es andere Wege diese zu implementieren. Insgesamt klingt das zwar nicht nach einer definitiven Ankündigung, aber eine klare Absage sieht eben auch anders aus.

Square Enix war bei "Final Fantasy XVI" übrigens ähnlich verfahren. Zunächst hatte man keinerlei DLCs für das Action-Rollenspiel geplant, beugte sich dann aber dem Wunsch der Fans.

"Baldur's Gate 3" ist seit 3. August für den PC erhältlich und erschien am 6. September auch für PS5. Die inzwischen bestätigte Portierung für Xbox Series X folgt noch in diesem Jahr.