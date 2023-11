Baldur's Gate 3: Klarheit zum Xbox-Termin

In den vergangenen Wochen war eine der spannendsten Fragen, wann "Baldur's Gate 3" denn für die Xbox-Series-Konsolen erscheint. Die Larian Studios haben jeztt diesbezüglich für Klarheit gesorgt.

So sagt man in einem Statement, dass der Releasetermin von "Baldur's Gate 3" für die Xbox-Series-Konsolen im Rahmen der Game Awards verkündet wird. Da diese am 8. Dezember ab 1:30 Uhr ausgestrahlt werden, ist somit der zuvor durch die Gerüchteküche schwirrende 6. Dezember schonmal vom Tisch. Da es jedoch augenscheinlich noch in diesem Jahr soweit soll, dürfte die Wartezeit auf das Rollenspiel für Xbox-Jünger gleichzeitig auch erträglich ausfallen. Jedenfalls leben wir in spannenden Zeiten.

"Baldur's Gate 3" ist seit 3. August für den PC erhältlich und erschien am 6. September auch für PS5.