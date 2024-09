Baldur's Gate 3: Patch 7 ist nah

Auf der PAX West gab es Neuigkeiten zum Patch 7 für "Baldur's Gate 3". Es war ja bereits länger bekannt, dass dieser in Entwicklung ist und eine Beta fand ebenfalls schon statt.

So gab Swen Vincke von den Larian Studios auf der PAX West bekannt, dass Patch 7 für "Baldur's Gate 3" im Laufe der nächsten Woche für den PC verfügbar sein wird. Die Konsolen wurden in diesem Kontext leider nicht erwähnt, was bedeutet, dass man sich hier wohl noch länger gedulden muss.

Die Inhalte von Patch 7 für "Baldur's Gate 3" sind dagegen schon länger bekannt. So sind etwa Mod-Support, ein Splitscreen-Update, Verbesserungen am Honour Mode, frische Endsequenzen bei Evil Playthroughs, die Beseitigung von Bugs und vieles mehr angedacht.

"Baldur's Gate 3" ist seit 3. August 2023 für den PC erhältlich und erschien am 6. September 2023 auch für PS5. Die Xbox-Konsolen wurden schliesslich am 8. Dezember 2023 bedient.